В Минздраве рассказали о передачи коронавируса через посылки

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Коронавирус может выживать на различных поверхностях несколько суток, но через посылки он не передается, так как пока она идет, вирус погибает. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного внештатного эпидемиолога Минздрава Николая Брико.

Он рассказал, что в настоящий момент есть данные, которые показывают, что на различных предметах продолжительность выживания коронавируса разная — на металлических она может составлять 2-3 часа, на картоне или пластике — несколько суток.

Ранее «Почта России» приостановила сообщение с рядом стран, так как на сегодняшний день временно не обрабатывают ни входящую, ни исходящую международную почту из-за коронавируса Монголия, Кувейт, Ливия, Перу, Молдавия, Шри-Ланка, Тунис, Каймановы Острова, Французская Полинезия, Ливан, Филиппины, Мальдивы, Остров Пасхи (Чили), Мьянма и Эквадор.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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