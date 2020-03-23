Почти 1,5 тысячи человек заражены коронавирусом в Канаде

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Канадские власти заявили, что число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 в стране почти достигло 1,5 тысяч. Об этом РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Общее число инфицированных составило 1430 граждан.

Кроме того, в результате заболевания погибли 20 человек.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в провинциях Онтарио и Британская Колумбия.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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