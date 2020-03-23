В Чехии заявили о возможном закрытии границ ЕС на два года
Замглавы минздрава Чехии Роман Примула прокомментировал ситуацию с закрытием границ европейскими странами на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что в случае ухудшения ситуации с распространением вируса, закрытие границ Евросоюза может продлиться в течение двух лет.
Эпидемиолог отметил, что ослабление предпринятых на фоне пандемии мер возможно только в Чехии, поскольку ситуация с распространением вируса на территории других стран «имеет неприятную тенденцию».
«В целом на улучшение обстановки в Европе уйдут долгие и долгие месяцы», — подчеркнул Примула.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Почти 400 человек умерли от коронавируса за сутки в Испании