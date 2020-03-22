В Чехии скончался первый человек от коронавируса
В Чехии скончался первый человек, заразившийся коронавирусом, пишет Reuters со ссылкой на председателя кризисного штаба страны, замглавы минздрава Роман Примула.
«Это был 95-летний мужчина со многими заболеваниями. У него не было типичных проявлений коронавируса. Видимо, он умер от иных болезней, но статистически, к сожалению, это первая смерть от коронавируса в Чехии», — сказал Примула.
В стране коронавирусом заразились 1120 человек. Пятеро находятся в тяжелом состоянии.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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