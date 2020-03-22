Воронежские чиновники по путевкам для инвалидов отправили отдыхать своих детей

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Чиновники Воробьевского района Воронежской области на выделенные государством путевки для больных и малоимущих детей, отправили отдыхать своих детей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры по региону.

По данным ведомства, из девяти путевок в санаторий Ялты, выделенных в 2019 году на Воробьевский район, четыре путевки вне очереди были предоставлены детям работников управления социальной защиты.

В прокуратуре также рассказали, что, согласно актам, нуждающиеся написали отказы от путевок. При этом, пострадавшие утверждают, что отказы не писали, более того, они даже не подозревали о наличии путевок.

Сотрудниками правоохранительных органов также был выявлен факт необоснованного признания семьи одного из работников управления соцзащиты малоимущей. В результате чего семья получала ежемесячное пособие.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество при получении выплат».