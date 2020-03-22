Число заразившихся коронавирусом в США превысило 30 тысяч

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Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило 30 тысяч, таким образом страна находится на третьем месте в мире по числу заболевших, передает «Интерфакс».

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, на настоящий момент в США болеют 30 285 человек, 389 из них умерли и 176 человек выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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