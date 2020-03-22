ООН и ВОЗ направят $58 млн на борьбу с коронавирусом на Украине

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Международные организации разрабатывают два плана суммарным бюджетом в $58 млн для поддержки Украины в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью «Укринформ».

В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНИСЕФ, Программа развития ООН и украинский минздрав готовят планы помощи Украине в борьбе с распространением коронавируса, заявил Кислица.

Первый план, бюджет которого составит $38 млн, включает в себя помощь в закупке лекарственных препаратов и медицинского оборудования, а также развитие координации на местах и обеспечение профессионального анализа ситуации в стране, отметил постпред.

По его словам, второй план предусматривает поддержку жителей восточной части Украины, его бюджет – $20 млн.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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