В ИКЦ опровергли информацию о возможном ужесточении карантина в России
В информационно-коммуникационном центре опровергли информацию, что российское правительство склоняется к введению в стране мер по ужесточению карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сообщения правительственного источника о том, что «власти склоняются к введению решительных мер по ужесточению карантина» не соответствуют действительности», — заявил собеседник агентства.
Ранее источник в российском правительстве заявил, что российские власти склоняются к ужесточению карантина для недопущения распространения коронавируса нового типа.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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— Источник: власти России склоняются к ужесточению карантина