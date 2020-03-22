В ИКЦ опровергли информацию о возможном ужесточении карантина в России

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В информационно-коммуникационном центре опровергли информацию, что российское правительство склоняется к введению в стране мер по ужесточению карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сообщения правительственного источника о том, что «власти склоняются к введению решительных мер по ужесточению карантина» не соответствуют действительности», — заявил собеседник агентства.

Ранее источник в российском правительстве заявил, что российские власти склоняются к ужесточению карантина для недопущения распространения коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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— Источник: власти России склоняются к ужесточению карантина