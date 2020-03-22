В Австрии более 3 тысяч человек заразились коронавирусом

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В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 3026. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что от вируса скончались девять человек, еще девять человек выздоровели.

Сутками ранее ведомство сообщало о 2600 зараженных и семи скончавшихся.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.