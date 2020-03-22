Сингапур запрещает краткосрочный въезд в страну из-за коронавируса

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Власти Сингапура приняли решение о закрытии въезда на территорию страны для лиц, прибывающих на непродолжительное время, сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.

Запрет вступает в силу 23 марта, продолжительность его действия не установлена.

Все лица, въезжающие на территорию Сингапура на продолжительное время, должны 14 дней находиться в самоизоляции дома, отмечается в заявлении минздрава.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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