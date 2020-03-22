Куба направила врачей в Италию для борьбы с коронавирусом
Республика Куба направила бригаду врачей в Италию для помощи местным медикам в борьбе с распространением коронавируса нового типа, сообщает Reuters.
Отмечается, что помощь кубинских врачей запросил итальянский регион Ломбардия, серьезно пострадавший от коронавируса. Ранее Куба также направила медицинский персонал в Венесуэлу, Никарагуа, Суринам, Гренаду и на Ямайку.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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