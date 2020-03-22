В воскресенье в Москве ожидается до -1°С

В Москве в воскресенье, 22 марта, метеорологи прогнозируют до -1°С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

По их сведениям, днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от -1°С до +1°С.

Ожидается, что в небе будет наблюдаться переменная облачность, без осадков.

Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/c. Местами его порывы составят до 15 м/c.

Атмосферное давление установится на отметке в 760 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.