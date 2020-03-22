Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 266 тыс. человек

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Число зараженных коронавирусом нового типа в мире увеличилось до 266 073. Об этом следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По ее информации, число летальных исходов от инфекции достигло 11 184.

Как сообщает ВОЗ, за последние сутки в мире были зарегистрированы 32 тысячи новых случаев заражения и 1344 смерти.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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