Стало известно о долгах подозреваемого в подрыве у Савеловского вокзала

РИА: подозреваемый в подрыве у Савеловского вокзала брал микрозаймы и имел долги

Подозреваемый в подрыве на площади Савеловского вокзала в Москве брал микрозаймы, чтобы играть в онлайн-казино. У него были долги, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов.

«Он брал на это микрозаймы, не платил, остались долги», — сказал собеседник агентства.

Взрыв около служебной машины, находившейся в районе Савеловского вокзала в Москве, произошел в ночь с 23 на 24 февраля. Как выяснили следователи, причиной стал самоподрыв неизвестного мужчины. В результате пострадали сам злоумышленник и три сотрудника ДПС, сидевшие в автомобиле. Подозреваемый и один из инспекторов получили несовместимые с жизнью травмы. Еще двух полицейских доставили в медицинское учреждение, в данный момент их состояние оценивается как стабильно-тяжелое.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Telegram-канал SHOT написал, что использованное злоумышленником самодельное взрывное устройство имело мощность около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Ранее было опубликовано видео взрыва машины ДПС у Савеловского вокзала.