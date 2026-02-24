Размер шрифта
Залужный, выступая в Лондоне на английском языке, запинался и читал по бумажке

Залужный выступил в Лондоне, показав плохое владение английским языком

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который сейчас занимает должность посла Украины в Великобритании, опозорился в ходе своего выступления на форуме Chatham House в Королевском институте международных отношений. Конфуз случился из-за его его уровня английского языка, сообщает РИА Новости.

Во время выступления экс-главком читал текст с листа по слогам. При этом он совершил множество ошибок, периодически запинаясь.

23 февраля глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Лондон пытается навязать украинцам «спасителя» в виде Залужного. По его словам, Британии очень важно поставить своего, а не проамериканского президента в Киеве, и власти королевства поняли, что время заменить украинского лидера пришло, иначе они потеряют влияние в управлении конфликтом.

В январе сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уступил Залужному и главе своего офиса Кириллу Буданову в рейтинге доверия среди украинцев. Исходя из данных проведенного опроса, Зеленскому доверяют 62% граждан, а Залужному и Буданову — 72% и 70% соответственно.

Ранее Залужный признал превосходство российской военной науки над украинской.

 
