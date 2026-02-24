Размер шрифта
США перебрасывают истребители в Израиль

TOI: США перебрасывают истребители F-22 из Великобритании в Израиль
Senior Airman Kayla Newman/633rd Air Base Wing/Wikimedia Commons

США направили более 10 многоцелевых истребителей F-22 из Великобритании на израильскую военно-воздушную базу. Об этом сообщает The Times of Israel (TOI).

По данным издания, с авиабазы «Лейкенхит» на востоке королевства вылетели 12 истребителей, но один позже вернулся из-за технической неисправности. Самолеты прибыли в Великобританию на прошлой неделе, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что США нарастили свое присутствие вблизи Ирана, перебросив более 150 самолетов на базы в Европе и на Ближнем Востоке после того, как 17 февраля завершился без прорыва второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

На борту военного корабля USS Gerald R. Ford, замеченного 23 февраля у берегов греческого острова Крит, находятся десятки дополнительных самолетов. Ford — второй авианосец, отправленный на Ближний Восток, и его прибытие означает, что примерно треть всех действующих американских кораблей теперь находится в регионе.

Ранее в Госдуме пообещали принять чиновников из Ирана в случае удара США.

 
