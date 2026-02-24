Россиянке пригрозили пожизненным из-за марихуаны, которую ее муж выращивал на Бали

Россиянке грозит тюрьма из-за мужа, который выращивал марихуану на Бали. Об этом сообщает РИА Новости.

Тату-художница Ксения Варламова проживала в доме в районе Убунг Каджа со своим супругом, который, по данным следствия, с августа 2025 года выращивал каннабис внутри помещения.

В окружной прокуратуре заявили, что Варламова не была непосредственным организатором плантации, но знала о незаконной деятельности супруга и не сообщила об этом властям.

В октябре при обыске полиция изъяла более 278 граммов каннабиса в виде семян, свежих и высушенных листьев, 14 взрослых кустов и 91 саженец. Судебно-криминалистическая лаборатория подтвердила, что вещества относятся к наркотикам первой категории, оборот которых полностью запрещен индонезийским законом.

Во вторник, 24 февраля, 33-летней россиянке предъявили обвинения в хранении и культивировании наркотиков, а также несообщении о преступлении. Максимальное наказание по этим статьям — пожизненное лишение свободы.

Ранее россияне открыли «Грибной храм» в Таиланде и продавали иностранцам наркотики.