США ввели новые санкции против России

США включили в санкционные списки по линии России четыре физлица и три юрлица
Алексей Филиппов/РИА Новости

Министерство финансов США пополнило санкционный список по линии России, включив в него четырех физических лиц и три организации. Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина Соединенных Штатов.

Из соответствующего документа следует, что рестрикции ввели в рамках закона CAATSA и мер, связанных с кибердеятельностью. В список попали граждане РФ и Узбекистана, в том числе Сергей Зеленюк, Олег Кучеров, Марина Васанович и Азизжон Мамашоев.

Также в перечень были внесены зарегистрированные в России и ОАЭ компании, включая MATRIX LLC, Advance Security Solutions и Special Technology Services LLC FZ.

19 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил на год срок действия санкций, введенных против России в связи с конфликтом на Украине. Согласно документу, решение затронуло рестрикции, введенные администрацией Джо Байдена в феврале 2022 года, администрацией Трампа в 2018 году, а также администрацией Барака Обамы в 2014 году.

9 января Трамп заявил, что поддерживает законопроект об ужесточении антироссийских санкций. В то же время он выразил надежду на то, что Вашингтону не придется принимать этот документ.

Ранее на Украине не увидели альтернативы усилению санкций против России.

 
