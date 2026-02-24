Сенатор Карасин: словам Зеленского о готовности к встрече с Путиным невелика цена

Словам украинского лидера Владимира Зеленского о готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным невелика цена. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, Зеленский заигрался в игру, которая для него чужда. Сенатор заявил, что из Зеленского политик, как из Йозефа Геббельса директор детского дома. Президент Украины запутался и смешивает якобы доброжелательные высказывания с угрозами России, подчеркнул парламентарий.

Украинский лидер является «сформированной игрушкой в руках европейцев, которые уже его не отпустят», сказал Карасин.

«Поэтому цена подобным заявлениям невелика. Важны реальные подвижки в наших переговорных делах с участием Соединенных Штатов, украинской делегации», — сказал он.

До этого Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и отметил важность давления США и Европы на Москву для завершения конфликта. Зеленский ради завершения боевых действия «выразил готовность к компромиссу и открытость к переговорам по территориальным претензиям России».

