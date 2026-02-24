Британские власти опубликуют документы о работе экс-принца Эндрю, связанной с Эпштейном

В Британии опубликуют данные о работе брата Карла III, связанной с Эпштейном

Власти Британии опубликуют документы, связанные с работой бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора на посту специального представителя страны по международной торговле и инвестициям. Запрос, внесенный в парламент партией «Либеральные демократы», депутаты поддержали единогласно, пишет РИА Новости.

Известно, что речь идет о десятилетнем периоде: с 2001 по 2011 год. По делу о предполагаемых нарушениях на этой должности брат британского монарха был задержан правоохранителями.

Когда материалы будут опубликованы, не уточнятся.

19 февраля правоохранители задержали Эндрю в его день рождения по подозрению в совершении должностного преступления. СМИ сообщили, что это связано с расследованием против него в рамках дела скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Через 12 часов после задержания бывший принц покинул полицейский участок.

30 января министерство юстиции США объявило о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна.

15 февраля минюст Соединенных Штатов завершил публикацию файлов. Генеральный прокурор США Пэм Бонди назвала 300 имен знаменитостей, чьи имена встречаются в документах расследования. Среди них Дональд Трамп, Обамы и Клинтоны, Билл Гейтс и Илон Маск, Курт Кобейн и Ким Кардашьян. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

