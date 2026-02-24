«Локомотив» одолел «Динамо»

Ярославский «Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославе, завершилась с результатом 3:1. Счет в матче открыл ярославский клуб на 5-й минуте игры, отличился Рушан Рафиков. На 24-й минуте счет сравнял Никита Гусев, а на 37-й минуте «Локомотив» вперед вывел Даниил Мисюль. Третью шайбу ярославцев забросил Максим Шалунов.

«Локомотив» одержал четвертую победу подряд. Ярославская команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, после 60 игр в активе клуба 85 очков. «Динамо» прервал серию из четырех побед подряд. Московский клуб идет на седьмой строчке «Запада», набрав 68 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата «Локомотив» на выезде сыграет с петербургским СКА 28 февраля. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Динамо» так же сыграет со СКА на выезде, но на два дня раньше — 26 числа, начало игры — 19:30 мск.

Ранее «Динамо» не смогло долететь до Сочи на матч КХЛ.