Стало известно, каких гостей Трамп пригласил на обращение к конгрессу

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания составили разные списки гостей на обращение американского лидера к конгрессу вопреки устоявшейся традиции. Об этом сообщает CNN.

В публикации отмечается, что, как правило, первая леди приглашает на обращение президента к конгрессу о положении дел в стране тех гостей, чей личный пример относится к темам, упоминаемым в речи.

По данным телеканала, Трамп подготовил отдельный список людей. Он пригласил собственную группу гостей, которая отражает его приоритеты, что является отходом от прецедента.

Президент США позвал на обращение к конгрессу людей, которым помогли его политические меры. В качестве примера в публикации упоминается официантка, выигравшая от политики отмены налога на чаевые, а также женщина, сэкономившая на покупке препаратов от бесплодия.

До этого сообщалось, что в рассекреченных файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле, нашли упоминания, что именно он познакомил Трампа с его женой Меланией.

Ранее первая леди США сообщила о воссоединении восьми украинских детей с семьями.