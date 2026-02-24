Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Стало известно, каких гостей Трамп пригласил на обращение к конгрессу

CNN: чета Трампов пригласила разных гостей на обращение к конгрессу
Jose Luis Magana/AP

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания составили разные списки гостей на обращение американского лидера к конгрессу вопреки устоявшейся традиции. Об этом сообщает CNN.

В публикации отмечается, что, как правило, первая леди приглашает на обращение президента к конгрессу о положении дел в стране тех гостей, чей личный пример относится к темам, упоминаемым в речи.

По данным телеканала, Трамп подготовил отдельный список людей. Он пригласил собственную группу гостей, которая отражает его приоритеты, что является отходом от прецедента.

Президент США позвал на обращение к конгрессу людей, которым помогли его политические меры. В качестве примера в публикации упоминается официантка, выигравшая от политики отмены налога на чаевые, а также женщина, сэкономившая на покупке препаратов от бесплодия.

До этого сообщалось, что в рассекреченных файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле, нашли упоминания, что именно он познакомил Трампа с его женой Меланией.

Ранее первая леди США сообщила о воссоединении восьми украинских детей с семьями.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!