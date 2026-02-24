Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

США не поддержали антироссийскую резолюцию по Украине в ООН

США воздержались при голосовании по антироссийской резолюции по Украине в ООН
Alex Brandon/AP

США воздержались от голосования в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН) по антироссийской резолюции по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ подготовила украинская сторона, соавторами являются несколько европейских стран. Против резолюции проголосовали 12 стран, за — 107, еще 51 воздержалось. Среди воздержавшихся государств — США, Сербия, Бразилия, Узбекистан и другие.

Россия проголосовала против документа. Заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Анна Евстигнеева заявила с трибуны ГА ООН, что резолюция «игнорирует сложность конфликта, односторонне трактует нормы Устава ООН и создает препятствия для переговоров». По ее словам, если бы Киев «действительно был заинтересован в достижении долгосрочного мира, он сосредоточил бы усилия на дипломатии и на поиске взаимоприемлемых решений, на выработке устойчивых гарантий безопасности» для РФ и Украины, «а не на инициировании очередных политизированных голосований».

Резолюции ГА ООН, в отличие от резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, не обладают юридически обязывающей силой.

Новость дополняется.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!