США не поддержали антироссийскую резолюцию по Украине в ООН

США воздержались при голосовании по антироссийской резолюции по Украине в ООН

США воздержались от голосования в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН) по антироссийской резолюции по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ подготовила украинская сторона, соавторами являются несколько европейских стран. Против резолюции проголосовали 12 стран, за — 107, еще 51 воздержалось. Среди воздержавшихся государств — США, Сербия, Бразилия, Узбекистан и другие.

Россия проголосовала против документа. Заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Анна Евстигнеева заявила с трибуны ГА ООН, что резолюция «игнорирует сложность конфликта, односторонне трактует нормы Устава ООН и создает препятствия для переговоров». По ее словам, если бы Киев «действительно был заинтересован в достижении долгосрочного мира, он сосредоточил бы усилия на дипломатии и на поиске взаимоприемлемых решений, на выработке устойчивых гарантий безопасности» для РФ и Украины, «а не на инициировании очередных политизированных голосований».

Резолюции ГА ООН, в отличие от резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, не обладают юридически обязывающей силой.

Новость дополняется.