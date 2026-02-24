Размер шрифта
Правоохранители Смоленска не исключают криминальную версию пропажи девочки с собакой

Пропавшая в Смоленске девочка растет в благополучной семье
Pixabay

Девочка, которая утром пропала в Смоленске, не убегала из дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, несовершеннолетняя училась во вторую смену, поэтому утром пошла гулять с собакой. Какое-то время девочки не было, и мать стала волноваться. Ее опасения усугубило то, что вскоре питомец пришел домой без хозяйки.

«Семья хорошая, благополучная, девочка ранее не убегала», – рассказал собеседник.

Когда начались поиски, правоохранители стали проверять камеры видеонаблюдения в городе, но они путь исчезнувшей не засняли. Специалисты не исключают, что школьница может находиться у друзей. Они также не отвергают криминальную версию.

До этого сообщалось, что на поиски девочки вышли представители СК РФ, МВД и добровольцы. Следователи возбудили уголовное дело.

Местные жители полагают, что ребенка могли увезти на машине в неизвестном направлении.

Ранее в Свердловской области нашли школьницу, которая провела на кладбище ночь.

 
