Названа еще одна сборная, готовая сыграть с Россией

Пресс-секретарь Федерации футбола Сальвадора Марсело Бетанкурт сообщил, что национальная команда готова сыграть со сборной России в июне 2026 года. Его слова приводит Sport24.

«В марте у сборной Сальвадора уже запланированы товарищеские матчи, но мы ищем соперников на другие окна. В июне мы готовы сыграть со сборной России. Рассмотрим вариант этого матча», — сказал Бетанкурт.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

Ранее сборная России согласовала один из мартовских матчей.