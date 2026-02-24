На Кубани компания мужчин похитила женщину и, угрожая ножом, требовала деньги

В Краснодарском крае мужчин будут судить за похищение женщины

В Краснодарском крае три человека стали фигурантами уголовного дела после похищения человека. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в станице Казанской. По версии следствия, мужчины в возрасте 28-36 лет выманили ее из дома, чтобы поговорить о чем-то важном. Ее посадили в машину, заблокировали дверь и уехали из населенного пункта.

Позже они остановились, и, угрожая ножом, в течение трех часов требовали у женщины 200 тысяч рублей.

«Опасаясь за свою жизнь и жизнь мужа и детей, потерпевшая пообещала вымогателям собрать необходимую сумму в течение суток», – сообщается в публикации.

После этого россиянку отпустили, она отправилась в полицию.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве. Расследование завершено, материалы направили в суд для рассмотрения по существу. За это преступление мужчины могут получить срок до семи лет.

