Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

На Кубани компания мужчин похитила женщину и, угрожая ножом, требовала деньги

В Краснодарском крае мужчин будут судить за похищение женщины
dies-irae/Shutterstock/FOTODOM

В Краснодарском крае три человека стали фигурантами уголовного дела после похищения человека. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в станице Казанской. По версии следствия, мужчины в возрасте 28-36 лет выманили ее из дома, чтобы поговорить о чем-то важном. Ее посадили в машину, заблокировали дверь и уехали из населенного пункта.

Позже они остановились, и, угрожая ножом, в течение трех часов требовали у женщины 200 тысяч рублей.

«Опасаясь за свою жизнь и жизнь мужа и детей, потерпевшая пообещала вымогателям собрать необходимую сумму в течение суток», – сообщается в публикации.
После этого россиянку отпустили, она отправилась в полицию.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве. Расследование завершено, материалы направили в суд для рассмотрения по существу. За это преступление мужчины могут получить срок до семи лет.

Ранее в Петербурге мигрант похитил мужчину с заправки.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!