Назван образ жизни, снижающий уровень счастья

Китайские психологи выяснили, что молодые люди, поддерживающие стиль жизни «лежать плашмя» (tang ping), в среднем менее удовлетворены своей жизнью. Более того, именно эта установка со временем предсказывает снижение удовлетворенности, а не наоборот. Работа опубликована в журнале Behavioral Sciences.

Феномен tang ping возник в Китае как форма пассивного отказа от жесткой конкуренции, карьерной гонки и материальных амбиций. Люди, придерживающиеся этой позиции, стремятся ограничиться минимальными потребностями, отказываясь от борьбы за повышение, жилье или статус любой ценой. Дословно выражение означает «лежать на спине, ничего не делая и ни на что не реагируя».

Движение стало реакцией на переработки, высокие цены на жилье, экономическое неравенство и культуру «996» (работа с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю). Сторонники tang ping говорят о выгорании и отсутствии ощутимой отдачи от чрезмерных усилий.

Хуаньхуа Лу и ее коллеги решили проверить, как связана поддержка «лежать плашмя» с субъективным благополучием. В первом исследовании участвовали 960 студентов из Пекина (средний возраст — около 20 лет). Часть обучалась в престижном университете, часть — в обычном колледже. Участники заполнили шкалу склонности к tang ping и опросник удовлетворенности жизнью.

Результаты показали, что более выраженная поддержка «лежачего» образа жизни связана с более низкой удовлетворенностью жизнью — даже с учетом пола, возраста и социально-экономического статуса. Женщины в среднем чаще поддерживали эту установку, как и студенты менее престижного вуза.

Во втором исследовании 109 студентов прошли те же тесты дважды с интервалом в месяц. Анализ показал, что первоначальная поддержка tang ping предсказывала снижение удовлетворенности жизнью спустя месяц. При этом исходный уровень удовлетворенности не предсказывал усиление установки «лежать плашмя».

Авторы делают вывод, что отказ от стремлений может выступать краткосрочным механизмом снижения давления, но в долгосрочной перспективе связан с ухудшением психологического функционирования.

