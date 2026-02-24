«Тяжело адаптироваться»: названа причина неудач Коростелева и Непряевой на ОИ

Бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере Николай Морилов заявил, что российским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой было тяжело адаптироваться к скоростям на зимних Олимпийских играх — 2026. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Мы увидели это по нашим спортсменам, которые приезжали на Кубок мира, им было достаточно тяжело сразу же адаптироваться к высоким скоростям, к высочайшей конкуренции. Потому что именно в конкуренции со всего мира и рождаются великолепные результаты», — подчеркнул он.

Непряева и Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Оба не сумели завоевать медалей на Олимпиаде. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в спринте и его пятая строчка в масс-старте на 50 км. Непярева в своем масс-старте на 50 км финишировала 11-й, но была дисквалифицирована из-за того, что по ходу дистанции перепутала инвентарь и взяла чужие лыжи.

Ранее Петр Гуменник стал самым обсуждаемым спортсменом Олимпиады в СМИ.