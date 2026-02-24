Ученые нашли способ ускорить лечение депрессии без лекарств

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показали, что симптомы депрессии можно существенно облегчить всего за три-шесть недель с помощью ускоренной транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС). Результаты опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

ТМС — это неинвазивная терапия, при которой магнитные импульсы стимулируют определенные области мозга, вовлеченные в регуляцию настроения. Стандартный курс терапии включает ежедневные визиты в клинику в течение шести-восьми недель, что для многих пациентов оказывается сложным.

В новом исследовании проверили «ускоренную» схему — пять сеансов в день на протяжении пяти дней («5x5»). 40 участников проходили курс по новой схеме, тогда как 135 человек получили классическую терапию: один сеанс в день, пять дней в неделю в течение шести недель.

В обеих группах произошло значительное уменьшение симптомов депрессии, при этом статистически значимой разницы между стандартной и ускоренной схемой не было. У пациентов сразу после прохождения пятидневного курса улучшение было минимальным, однако уже через две-четыре недели среднее снижение показателей депрессии составило 36%. Это говорит о том, что эффект ускоренной ТМС может проявляться постепенно.

В ходе ТМС магнитные импульсы стимулируют электрические сигналы в коре головного мозга, усиливая активность нейронных сетей, связанных с эмоциональной регуляцией. С помощью «ускоренного» протокола эти сети активируются интенсивнее за короткий срок, что позволяет быстро добиться клинически значимого эффекта.

ТМС сегодня признана эффективным методом для лечения резистентной к терапии депрессии: исследования показывают уменьшение симптомов у 60-70% пациентов и ремиссию у 25-35%. Сейчас ученые изучают применение метода при обсессивно-компульсивном расстройстве и хронической боли.

