Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Мужчина обезглавил пятилетнего ребенка, узнав его имя

В Сенегале мужчина отрезал девочке голову из-за имени
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Мужчину из Сенегала задержали за два жестоких нападения. Об этом сообщает Sene Web.

По данным издания, в день инцидента мужчина пробрался в дом, где пятилетняя девочка спала вместе со своими сестрами. Он обезглавил несовершеннолетнюю и пытался разрезать грудную клетку, чтобы достать из нее сердце.

Изначально, так как нападения он совершил в разных регионах, полицейские не знали о первом преступлении. Однако вскоре злоумышленника задержали и правоохранители выяснили, что это не первый акт агрессии.

За некоторое время до инцидента с девочкой с ним рассталась женщина, но этот разрыв он не принял. Однажды мужчина пришел к ней домой, требуя соития, но тогда его прогнали соседи. Позже он вернулся и ранил экс-партнершу ножом, после чего скрылся.

По словам самого задержанного, причиной агрессии по отношению к девочке стало то, что ребенка звали также, как и его бывшую возлюбленную.

Фигуранту уже предъявили обвинения.

Ранее мужчина вырвал у своего соперника сердце и заставил другого врага его съесть.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!