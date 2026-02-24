Размер шрифта
Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода

Сийярто: Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство нефтепровода
Будапешт и Белград договорились ускорить подготовку к строительству нефтепровода. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что договорился об ускорении подготовительных работ с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.

По его словам, новый транспортный маршрут должен значительно повысить безопасность поставок нефти в их страны.

Накануне Сийярто заявил, что перекрытие поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» стало результатом сговора Киева и Брюсселя.

13 февраля Сийярто заявил, что Украина заблокировала поставки российской нефти в его страну через трубопровод «Дружба», чтобы создать трудности для венгерского правительства накануне парламентских выборов.

До этого Джедович-Ханданович заявила, что российские владельцы контрольного пакета акций «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) и представители венгерской нефтегазовой компании MOL согласовали основные данные по сделке купли-продажи.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Украина занимается ремонтом нефтепровода «Дружба».

 
