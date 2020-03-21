Температура воздуха поднимется до +16°C на следующей неделе в Москве

На следующей неделе в столице ожидаются холодные ночи и относительно теплая весенняя погода днем. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, днем температура будет становиться теплее. Так, в пятницу, 27 марта, в Москве ожидается +11°C — +16°C. Максимальная скорость ветра прогнозируется во вторник, 24 марта. Порывы ветра достигнут 17 м/c. Всю неделю преимущественно будет переменная облачность и без осадков.

Ночью столбики термометров будут показывать в среднем -7°C — 0°C.

Узнать более подробный прогноз погоды можно на странице «Погода».

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