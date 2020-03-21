Жителя Приморья оштрафуют за распространение фейков о коронавирусе

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В Приморье местный житель распространял ложные сведения о заразившихся коронавирусом на одном из предприятий Уссурийска. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное УМВД.

Как отмечается, полиция привлекла к ответственности 28-летнего мужчину.

Он распространил в мессенджере недостоверные сведения о заболевших коронавирусом на предприятии.

В отношении мужчины составлен административный материал, который направлен в суд для рассмотрения. Ему грозит штраф.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 253 случая заражения коронавирусом нового типа.

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