Генсек ООН заявил о войне мира с коронавирусом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что весь мир пребывает в состоянии войны с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, мир в данный момент находится «перед лицом общего врага».
«Мы находимся в состоянии войны с вирусом. Креативность реакции должна соответствовать уникальной природе кризиса, а магнитуда нашего ответа — его масштабу», — заявил Гутерреш.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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