Четверо вылечившихся от коронавируса пациентов выписаны из больницы Москвы
В Москве из столичной инфекционной больницы были выписаны еще четыре пациента, у которых был диагностирован новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подтвердила информацию о выписке двух мужчин и двух женщин.
Она отметила, что повторные тесты не выявили наличие заболевания у граждан.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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