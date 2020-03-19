Четверо вылечившихся от коронавируса пациентов выписаны из больницы Москвы

В Москве из столичной инфекционной больницы были выписаны еще четыре пациента, у которых был диагностирован новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подтвердила информацию о выписке двух мужчин и двух женщин.

Она отметила, что повторные тесты не выявили наличие заболевания у граждан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названы сроки появления вакцины от коронавируса

— Российские ученые первыми расшифровали геном коронавируса

— Во всех регионах России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса