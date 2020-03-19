Власти Лондона попросили жителей не пользоваться общественным транспортом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/783/13003783/2020-03-13T162433Z_331394273_RC24JF9SR1A1_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BRITAIN-pic905-895x505-5214.jpg">

Мэр Лондона Садик Хан попросил жителей не ездить на общественном транспорте из-за коронавируса, пишет РИА «Новости».

Хан добавил, что стоит пользоваться транспортом только в случаях крайней необходимости.

Мэр отметил, что это нужно, чтобы обеспечивающие безопасность и доставляющие товары первой необходимости могли выполнять свою непростую работу.

19 марта Лондон закрыл 40 станций метро из-за коронавируса.

В Великобритании коронавирусом заразились больше 2,5 тысяч, скончались 104 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Главный переговорщик ЕС по Brexit заразился коронавирусом

— Из-за коронавируса закроют все школы Британии

— Россия ограничивает авиасообщение с Великобританией, США и ОАЭ