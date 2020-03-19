Названа причина смерти пациентки с коронавирусом в Москве

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Причиной смерти 79-летней пациентки с коронавирусом в московской инфекционной больнице стал оторвавшийся тромб.

Эту информацию предоставил главный патологоанатом Москвы Олег Зайратьянц по результатам вскрытия.

«Причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии. У нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб», — заявил Зайратьянц.

Ранее сообщалось, что женщина имела целый ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца, хроническую легочную гипертензию, мочекаменную болезнь, цереброваскулярную болезнь.

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