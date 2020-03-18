О новых симптомах COVID-19 рассказал вирусолог
Вирусолог рассказал о новых симптомах заболевания новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Глава Института вирусологии при университетской клинике в Германии Хендрик Стрик заявил, что у двух третей зараженных наблюдаются потеря вкуса и низкое восприятие запахов.
Также врач отметил, что треть инфицированных страдает приступами диареи.
Кроме того, он подчеркнул, что большинство зараженных практически не испытывают основные симптомы COVID-19, который распространяется активнее, чем SARS-1.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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