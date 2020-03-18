ОАЭ закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса

Объединенные арабские эмираты закрывают границу для иностранцев с 19 марта из-за коронавируса, информирует посольство России в стране.

«В целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции, с 19 марта власти ОАЭ временно ограничивают въезд в Эмираты для всех иностранных граждан», — говорится в сообщении.

Срок снятия ограничения не обозначен. Посольство призывает россиян вернуться на родину ближайшими рейсами.

В ОАЭ коронавирусом заразились 113 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Страны закрываются: МИД зовет россиян домой

Крым временно закроет границу с Украиной из-за коронавируса

Режим изоляции: какие страны закрывают границы