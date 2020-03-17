В Геленджике женщина задушила трехмесячную дочь пакетом из-за громкого плача

В Геленджике 34-летняя жительница обвиняется в том, что задушила пакетом трехмесячную дочь из-за громкого плача, передает СУ СК России по Краснодарскому краю.

Женщина рассказала следователям, что задушила громко плачущую девочку полимерным пакетом. После она сообщила о смерти дочери свекрови, но не сказала, как погиб ребенок.

Обвиняемая заключена под стражу и будет направлена на психолого-психиатрическую экспертизю.

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