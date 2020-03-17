Украина подтвердила семь новых случаев заражения и одну смерть от коронавируса
Министерство здравоохранения Украины на своем сайте подтвердило семь новых случаев заражения и одну смерть от коронавируса.
Сообщается, что скончалась стала 33-летняя жительница Черновицкой области.
Всего в стране подтверждены 14 случаев заражения. Первый случай смерти был зафиксирован в Житомирской области.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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