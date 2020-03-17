В Мордовии девятилетняя девочка спасла провалившегося под лед друга
close
В Мордовии девятилетняя девочка вытащила провалившегося под лед друга, пишет пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Как сообщает ведомство, мальчик захотел посмотреть поближе на рыбаков, но оказался в воде.
«Сначала я хотела побежать за взрослыми, но поняла, что счет идет на секунды, и решила сама помочь однокласснику», — рассказала спасателям девочка.
Она поймала мальчика за руку и потянула его на берег. Девочка сказала, что сильно испугалась, но у нее не было выбора.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Два ребенка упали под лед в Вологде
— Под Новгородом в водоеме нашли тела двух девятилетних мальчиков