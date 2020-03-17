В Мордовии девятилетняя девочка спасла провалившегося под лед друга

В Мордовии девятилетняя девочка вытащила провалившегося под лед друга, пишет пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Как сообщает ведомство, мальчик захотел посмотреть поближе на рыбаков, но оказался в воде.

«Сначала я хотела побежать за взрослыми, но поняла, что счет идет на секунды, и решила сама помочь однокласснику», — рассказала спасателям девочка.

Она поймала мальчика за руку и потянула его на берег. Девочка сказала, что сильно испугалась, но у нее не было выбора.

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