Скончалась вдова Гагарина Валентина

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.

«Валентина Гагарина скончалась», — сказали в пресс-службе.

Она умерла на 85-м году жизни.

На данный момент решается вопрос, где и когда пройдут ее похороны.