Пассажирское сообщение между РФ и Финляндией приостановлено

Россия и Финляндия временно прекращают пассажирские перевозки между странами из-за коронавируса. Об этом говорится на сайте финского железнодорожного оператора VR.

Железнодорожное сообщение приостанавливается с 19 марта и не будет действовать до 13 апреля. Поезда Хельсинки — Санкт-Петербург будут курсировать до среды, 18 марта. Кроме того, последний вылет самолета из Хельсинки в Санкт-Петербург будет 18 марта в 19.00 и из Санкт-Петербурга в Хельсинки в 20.30. Последнее отправление поезда из Хельсинки в Москву будет во вторник, 18 марта.

«Покупатели, купившие билеты на отмененные поезда, получат полную компенсацию», — говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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