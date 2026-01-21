Размер шрифта
Названо условие, при котором тренировки снижают риск ранней смерти

BMJ: разнообразные тренировки снижают риск смерти сильнее однотипных
Focus and Blur/Shutterstock/FOTODOM

Разнообразие физической активности может снижать риск преждевременной смерти сильнее, чем просто большой объем нагрузок. К такому выводу пришли ученые, Результаты опубликованы в журнале BMJ Medicine.

Ученые проанализировали данные двух крупных долгосрочных исследований. В них приняли участие 110 тысяч человек, за которыми наблюдали свыше 30 лет. В отличие от многих предыдущих работ, два наблюдательных исследования учитывали не только общее количество физической активности, но и число разных ее видов — от ходьбы и бега до силовых тренировок, плавания и работы в саду.

Анализ показал, что люди, регулярно сочетавшие несколько форм физической активности, реже умирали преждевременно, чем те, кто выполнял сопоставимый по объему, но однотипный набор нагрузок. Даже при одинаковом суммарном времени движения разнообразие активности было связано с дополнительным снижением риска смерти.

Связь между физической активностью и продолжительностью жизни оказалась нелинейной. Максимальный эффект наблюдался примерно при 20 MET-часах в неделю — эквиваленте нескольких часов умеренной или интенсивной нагрузки. Дальнейшее увеличение объема активности уже не давало выраженных дополнительных преимуществ.

Авторы отмечают, что полученные результаты подчеркивают важность не только регулярных занятий, но и чередования разных типов движений — аэробных, силовых и умеренных. Такой подход, по мнению исследователей, лучше соответствует реальному образу жизни людей и может быть более устойчивым и полезным для здоровья в долгосрочной перспективе.

Ранее ученые установили, в каком возрасте проблема лишнего веса становится наиболее острой.

