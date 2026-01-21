Минобороны раскрыло число сбитых за сутки ракет и беспилотников ВСУ

Российские военнослужащие за сутки уничтожили 370 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, 20 снарядов HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также четыре управляемые авиабомбы и три ракеты «Нептун». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 370 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 75 украинских беспилотников над территорией России в период с 23:00 до 07:00 мск. Сообщалось, что 45 дронов было сбито в небе над Краснодарским краем и девять — над Орловской областью.

Еще по три беспилотника уничтожили над Ростовской областью и Республикой Крым. По два аппарата сбили над Астраханской, Брянской и Курской областями. Один дрон перехватили над Воронежской областью. Кроме того, семь беспилотников, по информации ведомства, уничтожили над акваторией Черного моря и еще один — над Азовским морем.

Ранее подземный бункер ВСУ попал под удар двух ракет «Циркон».