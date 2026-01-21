«Завел ИП в Испании — и охреневаю»: Белый возмутился жизнью в Испании

Стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом), который переехал из России в Испанию, признался, что некоторые аспекты европейской жизни вызывают у него удивление. Своим мнением юморист поделился в рамках своего выступления, опубликованного на YouTube.

По словам Белого, он был вынужден нанять бухгалтера для ведения дел в эмиграции. Стендапер также сравнил отношение к людям подобной профессии в России и за границей: в Европе, считает Белый, бухгалтеров уважают, тогда как в России якобы можно кричать на них.

«Я охреневаю от того, как много документов надо здесь. Я завел юрлицо, ИП в Испании», — возмущенно сказал юморист на сцене.

Накануне стало известно, что Белый официально закрыл ИП, занимавшееся искусством и организацией мероприятий в России. В материалах указано: «Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения». Решение вступило в силу 26 марта 2025 года.

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталье, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. Артист рассказывал, что планирует получать вид на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.

