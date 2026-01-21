Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Культура

«Завел ИП в Испании — и охреневаю»: Белый возмутился жизнью в Испании

Комик Белый заявил, что вынужден нанять бухгалтера в Европе из-за бюрократии
Алексей Киселёв/VK

Стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом), который переехал из России в Испанию, признался, что некоторые аспекты европейской жизни вызывают у него удивление. Своим мнением юморист поделился в рамках своего выступления, опубликованного на YouTube.

По словам Белого, он был вынужден нанять бухгалтера для ведения дел в эмиграции. Стендапер также сравнил отношение к людям подобной профессии в России и за границей: в Европе, считает Белый, бухгалтеров уважают, тогда как в России якобы можно кричать на них.

«Я охреневаю от того, как много документов надо здесь. Я завел юрлицо, ИП в Испании», — возмущенно сказал юморист на сцене.

Накануне стало известно, что Белый официально закрыл ИП, занимавшееся искусством и организацией мероприятий в России. В материалах указано: «Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения». Решение вступило в силу 26 марта 2025 года.

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталье, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. Артист рассказывал, что планирует получать вид на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева готова вернуться к частным выступлениям летом 2026 года. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27672595_rnd_7",
    "video_id": "record::942fbc86-5b69-458f-b963-79d4b0552852"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+