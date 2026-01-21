Размер шрифта
Российские военные за сутки поразили склад барражирующих боеприпасов ВСУ

Минобороны сообщило об ударах по объектам ВСУ в 144 районах
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России за прошедшие сутки поразили склад с барражирующими боеприпасами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары наносились силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск, артиллерии, а также с применением ударных беспилотников. В результате были поражены места предполетной подготовки и запуска дальних БПЛА, объекты энергетической инфраструктуры, задействованные в интересах украинской армии, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

В Минобороны уточнили, что поражение целей зафиксировано в 144 районах.

До этого сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Север» Вооруженных Сил России за неделю уничтожили 10 опорных пунктов и более 80 украинских военных в районе населенных пунктов Волчанские Хутора и Печенеги Харьковской области.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов заявил о расширении полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. По его словам, задачи по расширению буферной зоны выполняют подразделения группировки войск «Север».

Ранее двойной удар «Искандера» по скоплению бойцов ВСУ попал на видео.

