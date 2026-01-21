Онищенко рассказал, когда в России завершится вспышка гриппа

Наблюдаемый в России резкий всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ завершится через семь-девять недель. Главная причина вспышки – это завершение новогодних каникул и возвращение учащихся в школы, что способствует активной передаче вирусов, рассказал в пресс-центре НСН сообщил эпидемиолог, академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

В регионах, где уже наблюдается рост заболеваемости, такая ситуация сохранится в течение ближайших двух-трех недель, после чего будет выход на плато, считает врач. На четвертую-пятую неделю, по его словам, переболеют те, кто не прививался, после чего примерно через девять недель начнется снижение.

В России в этом году эпидситуация сложилась более благополучно, чем в Европе – вспышка началась только в этом году, а не в ноябре, отметил Онищенко.

«Это отставание от Европы должно нас радовать. У нас сработала госполитика в области вакцинации, помог двухнедельный праздничный перерыв», — заключил эпидемиолог.

Напомним, накануне Роспотребнадзор сообщил, что после новогодних праздников в России фиксируется рост заболеваемости гриппом и COVID-19 – за неделю она подскочила в 1,5 раза. Так, на третьей неделе января было зарегистрировано около 15,2 тыс. случаев гриппа. В ведомстве отметили, что среди штаммов по-прежнему доминирует A (H3N2). В первую рабочую неделю 2026 года также отмечается незначительный рост заболеваемости COVID-19 — зарегистрировано более 5,4 тыс. случаев.

