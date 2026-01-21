Министр финансов США высмеял Макрона

Министр финансов США Скотт Бессент иронично отреагировал на запрос Франции о проведении учений НАТО в Гренландии. Об этом сообщает The Guardian.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Бессента попросили прокомментировать информацию о том, что администрация Эммануэля Макрона запросила проведение учений НАТО в Гренландии.

«Если это все, что может сделать президент Макрон, когда бюджет Франции находится в плачевном состоянии, я бы посоветовал ему сосредоточиться на других вещах для французского народа», — сказал Бессент.

До этого Reuters со ссылкой на канцелярию французского президента писал, что Франция отправила запрос на проведение учений сил НАТО в Гренландии, а также выразила готовность к участию в них.

19 января глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен написала в X, что страны Европы и НАТО «твердо придерживаются» обязательства защищать суверенитет Гренландии и Дании и пообещала «встретить вызовы европейской солидарности со стойкостью и решимостью».

Ранее Макрон признал медлительность Европы и необходимость реформ.